"DHL Express Украина" готовится к доставке вакцины в 2021 году.

"Основное, к чему мы готовимся в Украине, это к доставке вакцины. С точки зрения логистики доставки вакцины, мы, как компания-перевозчик, не называем производителей, но можем сказать, что 70-80 градусов по Цельсию (требования к транспортировке вакцин Moderna, Pfizer и BioNTech - ИФ) совершенно реальны с логистической точки зрения только за счет наличия грузового самолета", - сообщил генеральный директор DHL Express в Украине Вадим Сидорук в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины", организованной Европейской бизнес ассоциацией, в четверг.

Он добавил, что у вакцины настолько профессиональная упаковка, что даже при недолгом хранении на простых складах не возникнет никаких проблем.

Сидорук отметил, что за 2020 год глобальная DHL существенно увеличила объемы обработки отправлений, а также инвестировала в расширение собственных мощностей, в том числе - в покупку "почти 20 самолетов" для обслуживания грузов, которые раньше перевозились на пассажирских авиарейсах.

"Вопрос в том, насколько эти объемы останутся с нами, когда закончится пандемия, а что обратно перейдет на коммерческие авиалинии", - задался вопросом он.

Как сообщалось, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила о готовности к перевозке вакцин.

DHL работает в Украине с 1991 года, специализируется на экспресс-доставке и логистике. "DHL Украина" входит в группу компаний DHL (Германия) - мирового лидера экспресс-доставки и логистики.