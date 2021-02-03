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13:03 03.02.2021

Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX начнут поступать в Украину в феврале - посол ЕС

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Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX начнут поступать в Украину в феврале - посол ЕС

Вакцины от COVID-19 начнут поступать в Украину в рамках механизма COVAX уже в феврале текущего года, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Мы оперативно отреагировали и предоставили 190 млн евро помощи и 1,2 млрд макрофинансовой поддержки - беспрецедентные объемы для кризисного года. Сегодня на первое место вышел вопрос вакцинирования против вируса. Вакцины в рамках поддерживаемой ЕС программы COVAX начнут приходить уже в феврале", - сказал он на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Украина и другие соседние страны являются приоритетом для ЕС", - подчеркнул Маасикас.

Как сообщалось, Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, а параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, - от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Теги: #вакцина #covax
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Интерфакс-Украина
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