Суд отменил Навальному условный срок, ему назначено 3,5 года колонии

Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" во вторник.

"Представление УФСИН в отношении осужденного Алексея Анатольевича Навального - подлежит удовлетворению. (...) Отменить Навальному условное осуждение по приговору Замоскворецкого районного суда города Москвы и наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев исполнять реально с отбыванием им наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила решение судья Наталья Репникова.

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету "день в день".

Представитель столичного управления ФСИН и прокурор настаивали на том, что Навальный неоднократно нарушал правила условного осуждения и не являлся отмечаться в инспекцию. По словам представителя УФСИН Александра Ермоленко, в службе надеялись, что Навальный изменит свое отношение к этому и исправится. Прокурор Екатерина Фролова отметила, что после выписки из клиники Навальный свободно передвигался и посещал общественные места в Германии, а также давал интервью.

"Такое поведение Алексея Анатольевича и его отношение к законодательству РФ позволяет сделать однозначное заключение, что он на путь исправления не встал, демонстративно показывает пренебрежение к законам России, которые сам призывает неукоснительно соблюдать", - заявила Фролова.

Защитники Вадим Кобзев и Ольга Михайлова возражали доводам представления УФСИН. Кобзев отдельно отметил, что его доверитель не пытался скрываться, а инспекция не пыталась выяснить у близких Навального, где он находится. Адвокат подчеркнул, что Навальный не может являться лицом, скрывающимся от контроля, поскольку о своем местонахождении он их уведомил. О невозможности назначить ни при каких условиях Навальному наказания в виде реального срока также говорила Михайлова. Она напомнила о решении Европейского суда по права человека (ЕСПЧ), согласно которому, приговор по "делу Ив Роше" нарушил право на справедливое разбирательство и должен был быть отменен в РФ, однако Навальному была выплачена только компенсация.

Защита Навального будет добиваться его освобождения и обжалует решение суда, отменившего оппозиционеру условный срок, назначив 3,5 года колонии.

"Будем обжаловать, конечно. И в Комитет министров Совета Европы обратимся в связи с неисполнением решения Европейского суда (в отношении Навального по делу "Ив Роше" - ИФ)", - сказала "Интерфаксу" адвокат Навального Ольга Михайлова.

29 декабря 2020 года УФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше". В связи с этим столичное управление ФСИН обратилось в суд с ходатайством об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный.

Как рассказали "Интерфаксу" в УФСИН, "условно осужденный систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности, минимум 6 раз (с января по август 2020 года) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни, а также после выписки из клиники (в Германии-ИФ) с октября 2020 года". В Генпрокуратуре заявили, что считают обращение УФСИН законным и обоснованным и намерены поддержать его в суде.

17 января Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" сразу по возвращении из Германии, где он находился на лечении и реабилитации. Химкинский городской суд 18 января на выездном заседании в отделе полиции арестовал его до 15 февраля.