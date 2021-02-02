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11:00 02.02.2021

Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа"

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Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил об исключении народного депутата Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

"Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на заседании 1 февраля 2021 года приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Александра Дубинского", – сообщил спикер на пленарном заседании парламента во вторник.

Как сообщалось, 11 января текущего года Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан страны, в частности народный депутат фракции "Слуга народа" Дубинский и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне утверждают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США в сентябре 2020 года ввели санкции "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.

28 января интернет-сайт видеохостинга YouTube заблокировал аккаунт Дубинского.

Теги: #дубинский
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