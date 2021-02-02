Штаб по ликвидации последствий ЧС на дорогах "Укравтодора" прекращает работу из-за улучшения погоды

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") прекращает работу в связи с удовлетворительными условиями проезда по автодорогам и отсутствием осадков, сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook во вторник.

Агентство отмечает, что на протяжении прошедших суток до 20 см снега выпало в Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей. По состоянию на 6:00 вторника небольшой снег продолжается во Львовской и Винницкой областях. На перевальных участках дорог без осадков.

Покрытие на отдельных участках автодорог государственного значения в Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях - сухое.

Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен. Обработку покрытия противогололедными материалами и расчистку проезжей части дорог осуществляет 1025 единиц техники и 1369 рабочих.

Как сообщалось, в течение ближайших суток на юго-востоке Украины погоду будет определять теплый и влажный воздух, на остальной территорий будет преобладать морозная без осадков погода.