В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП

В Николаеве в четверг вечером пьяный водитель сбил патрульную, которая проверяла документы водителя другого автомобиля, пострадавшая госпитализирована, сообщили в Патрульной полиции Николаевской области.

"Происшествие произошло сегодня, примерно в 20.00. На ул.Крылова экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы… Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти. Сейчас врачи оказывают ей квалифицированную помощь", – говорится в сообщении на странице полиции в Фейсбук в четверг вечером.

Правоохранители отметили, что остановившись, водитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации.

Патрульные догнали и задержали водителя на ул.Крылова, в нескольких кварталах от места совершения ДТП.

"Во время задержания гражданин сопротивлялся стражам порядка. Мужчина вел себя неадекватно и имел явные признаки сильного алкогольного опьянения", – сказано в сообщении.

Следователями решается вопрос о задержании водителя на основании ст.208 (Задержание уполномоченным лицом) УК Украины.