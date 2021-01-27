Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларации

Президент Украины Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду законопроект, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации, сообщил председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление информации субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления" зарегистрирован под №4651 27 января.