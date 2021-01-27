Кабмин определил порядок формирования и ведения Реестра поставщиков и получателей соцуслуг

Кабинет министров Украины определил порядок формирования и ведения Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Правительством утверждено постановление "О Реестре поставщиков и получателей социальных услуг", которое определяет правила формирования и ведения такого реестра и доступа субъектов и людей к нему", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Ожидается, что это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов.

"Таким образом, уже сегодня будет усилена работа по включению в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг всех субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере предоставления социальных услуг", - подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, правительство поручило областным и Киевской городской государственным администрациям организовать работу по соблюдению поставщиками социальных услуг деятельности по определенным критериям деятельности.