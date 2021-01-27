В 2020 году в заключении по политически или религиозно мотивированным приговорам находились 109 крымчан - правозащитники

109 жителей оккупированного Крыма в 2020 году пребывали в заключении после вынесения в их отношении обвинений по религиозным или политическим причинам, сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ).

"На конец 2020 года по нашим данным, в местах несвободы, в рамках уголовных дел находилось 109 лиц, которые преследовались по религиозным или же политическим мотивам… С 2019 года никто из политических заключенных так и не был освобожден", – заявил юрист КПГ Богдан Мельникович на пресс-конференции в среду.

Он также отметил, что в 2020 году зафиксировано 260 судебных решений о содержании под стражей. Кроме того, еще 24 человека были лишены свободы по политическим или религиозным мотивам.

"Нами также зафиксировано также 15 приговоров, вынесенных в течение 2020 года, связанных с лишением свободы, и 10 из них на срок от 12 до 19 лет. Эти 10 сроков наиболее касались крымских мусульман. В целом, лишены свободы 69 лиц и еще 5 лишены возможности свободно передвигаться", – отметил Мельникович.