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11:37 27.01.2021

ВМС Украины в 2021 получат турецкий комплекс беспилотных аппаратов Байрактар ТВ2

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ВМС Украины в 2021 получат турецкий комплекс беспилотных аппаратов Байрактар ТВ2

В Одессе состоялась рабочая встреча представителей турецкой компании Baykar Makina с руководящим составом и соответствующими специалистами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по закупке и взятии на вооружение украинского флота беспилотных летательных комплексов "Байрактар-ТВ2" с улучшенными характеристиками.

"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками, которые будут действовать в интересах Военно-морских сил, как на суше, так и на море", - цитирует служба по связям с общественностью Командования ВМС ВСУ командующего ВМС контр-адмирала Алексея Неижпапу.

В свою очередь генеральный директор компании Baykar Makina Лютфи Халук Байрактар отметил, что за последние годы сотрудничество между Украиной и Турцией обрело стратегических масштабов.

"Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины в качестве поддержки мы предоставляем новейшие технологии, которые имеем сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", - рассказал Байрактар.

По результатам встречи стороны разработали общий порядок реализации проекта по соответствующему плану действий, договорились о дальнейшем расширении сотрудничества и обменялись памятными подарками.

 

Теги: #байрактар #вмс
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