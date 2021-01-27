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04:56 27.01.2021

Житель Харьковщины наладил нелегальное производство PVP, у него изъято около 8 кг готового психотропа

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Житель Харьковщины наладил нелегальное производство PVP, у него изъято около 8 кг готового психотропа

Житель Дергачевского района Харьковской области задержан по подозрению в организации нелегального производства особо опасного психотропного вещества PVP в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что на территории частного домовладения одного из поселков городского типа в Дергачевском районе местный житель наладил деятельность лаборатории по производству особо опасного психотропного вещества PVP. В ходе проведенного обыска изъято готовое психотропное вещество в большом количестве - примерно 8 кг", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Ориентировочная стоимость изъятого психотропа по ценам черного рынка составляет 700 тыс. грн. Кроме того, правоохранители изъяли прекурсоры и оборудование для производства PVP.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 3, оперативное сопровождение - сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области. Процессуальное руководство - местная прокуратура №2.

Теги: #харьковская #наркотики
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