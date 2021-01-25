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22:28 25.01.2021

Корниенко не исключает возможности проведения заседания фракции "Слуга народа" относительно Дубинского

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Корниенко не исключает возможности проведения заседания фракции "Слуга народа" относительно Дубинского

"Слуга народа" после проведения специального опроса внутри фракции относительно введения санкций США против народного депутата Александра Дубинского может собраться на отдельное заседание с целью принятия решения относительно этого вопроса, сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник первый заместитель главы фракции, лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Вопрос, который касался господина Дубинского. Была продолжительная дискуссия, она была эмоциональной. В результате мы выходим на следующее предложение, которое будет обсуждаться с депутатами, - это проведение опроса относительно возможных действий фракции. Первый вариант - это поддерживать господина Дубинского и направлять письма поддержки относительно него в определенные заграничные организации. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициация к определенным структурам, которые могут это сделать, и внесение представления об увольнении Александра Дубинского с должности заместителя главы комитета по вопросам налогов. Думаю, в ближайший день-два мы будем изучать эту ситуацию и возможно, потом опять собирать фракцию, чтобы принимать или нет определенное решение", - объяснил он.

Вместе с тем, он подтвердил, что у Дубинского была дискуссия с президентом Владимиром Зеленским во время заседания фракции, во время которой глава государства предложил депутату выйти из фракции.

"Всю дискуссию я пересказывать не буду. Но факт этой дискуссии я подтверждаю и факт предложений тоже, они звучали", - уточнил Корниенко.

Теги: #обсуждение #корниенко #украина #депутат
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