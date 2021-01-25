"Укравтодор" в Киевской области начал ремонт дороги по технологии укатываемого бетона

Дорожники начали ремонтировать участок дороги Р-09 Мироновка – Канев возле г.Мироновка Киевской области по новой для столичного региона технологии укатываемого бетона, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в понедельник.

"Технология укатываемого бетона от строительства асфальтовой дороги отличается не сильно. Главное отличие в том, что в основе - укатываемый бетон, поверх которого делают асфальтобетонное покрытие. Преимуществом применения этой технологии является скорость укладки: она возможна благодаря меньшему содержанию воды и отсутствию арматуры. Через пониженное содержание воды бетонную смесь укладывают, как асфальт, и уплотняют катками. А уже после 24 часов по ней можно открывать движение", - поясняет "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

По данным агентства, в настоящее время на ремонтируемом участке сняли старое асфальтобетонное покрытие и сделали бетонное основание на 900 м, по которому сейчас осуществляется движение автотранспорта. Остальные ремонтные работы – укладка двух слоев асфальтобетона и дальнейший ремонт дороги (на км 5+000 - км 19+100) - будут продолжены с наступлением благоприятных погодных условий.

Всего в 2021 году "Укравтодор" планирует возобновить 19 км дороги Р-09 Мироновка – Канев в Мироновском районе.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины до 2025 года планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог в стране.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, в мире строительство бетонных дорог обходится значительно дороже, чем асфальтобетонных, но, согласно данным ГП "ГосдорНИИ", в Украине они напротив должны быть дешевле, поскольку битум на 60% Украина импортирует, а цемент - отечественный.