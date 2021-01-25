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12:01 25.01.2021

Ткаченко: Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест

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Ткаченко: Несмотря на неоднозначность фигуры Навального в отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что, несмотря на неоднозначность фигуры российского оппозиционера Алексея Навального в его отношении ко временной оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест.

"Несмотря на неоднозначность фигуры оппозиционера Алексея Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест", - написал Ткаченко в Telegram-канале.

По его мнению, российские власти нарушили все основополагающие принципы демократии и статьи Европейской конвенции по правам и свободам человека.

"Насильственные действия ОМОНа, которые привели к многочисленным травмам у мирных протестующих - очередное доказательство, что кремлевская власть держится на жестокости и пренебрежении правами людей", - добавил он.

Как сообщалось, глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера Навального, поскольку он является врагом президента РФ Владимира Путина, однако не стоит им очаровываться с точки зрения интересов украинского государства.

 

Теги: #навальный
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