Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Так, недалеко населенных пунктов Пески и Южное наемники неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.