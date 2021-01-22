События

19:27 22.01.2021

Иванка Трамп вместе с супругом уехали из Вашингтона в Майами

1 мин читать
Иванка Трамп вместе с супругом уехали из Вашингтона в Майами

Дочь Дональда Трампа Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером переехала из Вашингтона в Майами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, семья Иванки Трамп сняла на год квартиру люксового уровня в жилом комплексе The Arte в Майами.

Телеканал отмечает, что в среднем цена за месяц аренды такой квартиры составляет около $40 000, приобретение квартиры обойдется в сумму от $7 млн до $15 млн.

Переезд их семьи позволит им быть ближе к недавно приобретенному ими участку земли на охраняемом частном острове Индиан-Крик в южной части Флориды, где они планируют построить дом для постоянной жизни.

Покинувший пост президента США Дональд Трамп с супругой Меланией уехали из Вашингтона ранее на этой неделе во Флориду, где у них есть частная резиденция.

Теги: #сша #дочь #трамп #переезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 22.01.2021
Перепродажи домов в США в декабре выросли и за 2020 год стали максимальными с 2006

Перепродажи домов в США в декабре выросли и за 2020 год стали максимальными с 2006

15:04 22.01.2021
Бизнес Трампа значительно сократил выручку в 2020 году и сталкивается с рисками после захвата Капитолия

Бизнес Трампа значительно сократил выручку в 2020 году и сталкивается с рисками после захвата Капитолия

13:50 22.01.2021
США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

07:21 22.01.2021
Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ

Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ

07:19 22.01.2021
Законодатель-республиканка США внесла в Палату представителей Конгресса статьи по импичменту Байдену

Законодатель-республиканка США внесла в Палату представителей Конгресса статьи по импичменту Байдену

03:39 22.01.2021
Байден обнародовал свою стратегию по борьбе с COVID-19

Байден обнародовал свою стратегию по борьбе с COVID-19

00:11 22.01.2021
Белый дом подтверждает, что предлагает продлить СНВ-3 на пять лет

Белый дом подтверждает, что предлагает продлить СНВ-3 на пять лет

22:16 21.01.2021
Байден намерен оставить действующего главу ФБР Рэя на его должности

Байден намерен оставить действующего главу ФБР Рэя на его должности

20:30 21.01.2021
Кандидат на пост главы Минфина США обещает строго имплементировать санкции против России

Кандидат на пост главы Минфина США обещает строго имплементировать санкции против России

20:24 21.01.2021
Трамп занялся игрой в гольф

Трамп занялся игрой в гольф

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Проект закона о госполитике переходного периода предлагает отдельную программу по подготовке кадрового состав в местные, судебные и полицейские органы - Резников

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает введение института конвалидации полученных на оккупированных территориях документов - Резников

В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с оружием

Подоляк: Офис президента не занимается модерированием процессов допуска в здание КС

Видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки" перенесена в связи с трагедией в Харькове - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект закона о госполитике переходного периода предлагает отдельную программу по подготовке кадрового состав в местные, судебные и полицейские органы - Резников

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает введение института конвалидации полученных на оккупированных территориях документов - Резников

monobank предложил нардепу Дубинскому закрыть счет

Carnival продлила отмену круизов из США до конца апреля

Кипр 1 марта откроет границы для туристов из 56 стран, в том числе для украинцев

Для деоккупированных территорий необходимо принимать новый закон о люстрации на основе и по стандартам ООН

В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с оружием

Четыре раза российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Зеленский требует комплексного подхода к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми

Полиция Житомирской области задержала группу видеоблогеров за создание материалов насильственной тематики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА