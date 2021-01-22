Иванка Трамп вместе с супругом уехали из Вашингтона в Майами

Дочь Дональда Трампа Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером переехала из Вашингтона в Майами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, семья Иванки Трамп сняла на год квартиру люксового уровня в жилом комплексе The Arte в Майами.

Телеканал отмечает, что в среднем цена за месяц аренды такой квартиры составляет около $40 000, приобретение квартиры обойдется в сумму от $7 млн до $15 млн.

Переезд их семьи позволит им быть ближе к недавно приобретенному ими участку земли на охраняемом частном острове Индиан-Крик в южной части Флориды, где они планируют построить дом для постоянной жизни.

Покинувший пост президента США Дональд Трамп с супругой Меланией уехали из Вашингтона ранее на этой неделе во Флориду, где у них есть частная резиденция.