События

19:59 21.01.2021

ТКГ договорилась о ремонте газораспределительной станции в Марьинке

1 мин читать
ТКГ договорилась о ремонте газораспределительной станции в Марьинке

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) на видеоконференции в четверг достигли договоренностей о возобновлении ремонтных работ на станции газораспределения в находящемся вблизи линии разграничения г.Марьинка Донецкой области.

"Положительным результатом видеоконференции также стало достижение принципиальной договоренности о возобновлении ремонтных работ на станции газораспределения в н.п.Марьинка, благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика", - сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook по итогам заседания.

Также украинская делегация приветствововала посла Херберта Зальбера (Германия), представленного в четверг в качестве нового координатора экономической подгруппы ТКГ.

Как сообщалось, в ходе заседания подгруппы по безопасности ТКГ 18 января стороны достигли договоренности по восстановлению газоснабжения в г.Марьинка.

Теги: #ткг #ремонт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:36 21.01.2021
Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

20:08 21.01.2021
У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

19:58 21.01.2021
Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

19:52 21.01.2021
Украинская делегация ТКГ ждет реакции российской стороны на предложение разблокировать обмен удерживаемыми

Украинская делегация ТКГ ждет реакции российской стороны на предложение разблокировать обмен удерживаемыми

18:55 21.01.2021
Заседание ТКГ завершилось, вопрос обмена удерживаемыми не поднимался - Гармаш

Заседание ТКГ завершилось, вопрос обмена удерживаемыми не поднимался - Гармаш

20:08 20.01.2021
РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, и Киев даст этому соответствующую оценку – украинская делегация в ТКГ

18:17 20.01.2021
Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

Решение РФ передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ – МИД Украины

17:21 19.01.2021
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ т.н. общественных советников ОРДЛО с неподтвержденным статусом

ОБСЕ допустила на заседание ТКГ т.н. общественных советников ОРДЛО с неподтвержденным статусом

18:42 18.01.2021
Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

23:35 16.01.2021
"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 313 локомотивов, 10 тыс. грузовых и 400 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 313 локомотивов, 10 тыс. грузовых и 400 пассажирских вагонов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

Правительство работает над введением ипотеки для молодежи под 7% и именных стипендий для студентов

Трамп занялся игрой в гольф

Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

Генсек Совета Европы Бурич соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в харьковском доме престарелых

Секретарь Харьковского горсовета требует выявить и пресечь работу нелегальных домов престарелых и псевдореабилитационных центров в городе

В Одессе заблокировали схему незаконной переправки моряков на территорию оккупированного Крыма

В Харькове похитили мужчину, введен план "Перехват" – полиция

Аваков: необходимо проверить все рекламируемые дома престарелых

"Укргазвыдобування" выплатило Misen EUR2,8 млн судебных издержек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА