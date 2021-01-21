ТКГ договорилась о ремонте газораспределительной станции в Марьинке

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) на видеоконференции в четверг достигли договоренностей о возобновлении ремонтных работ на станции газораспределения в находящемся вблизи линии разграничения г.Марьинка Донецкой области.

"Положительным результатом видеоконференции также стало достижение принципиальной договоренности о возобновлении ремонтных работ на станции газораспределения в н.п.Марьинка, благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика", - сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook по итогам заседания.

Также украинская делегация приветствововала посла Херберта Зальбера (Германия), представленного в четверг в качестве нового координатора экономической подгруппы ТКГ.

Как сообщалось, в ходе заседания подгруппы по безопасности ТКГ 18 января стороны достигли договоренности по восстановлению газоснабжения в г.Марьинка.