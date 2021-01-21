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18:50 21.01.2021

Денисова: большинство проверенных Офисом омбудсмена частных домов престарелых работают нелегально

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Денисова: большинство проверенных Офисом омбудсмена частных домов престарелых работают нелегально

На место пожара в частном доме престарелых в Харькове прибыл представитель омбудсмена в восточных областях Валерий Лютый, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Информация о том, что на момент начала пожара в доме находились 33 человека - подтвердилась. По словам работников этого заведения, там проживали люди в возрасте от 25 до 90 лет", - написала Денисова в соцсетях.

Она подчеркнула, что Офис уполномоченного за 2020 год совершил около 100 мониторинговых визитов в частные заведения различных типов, в частности гериатрических. Во время большинства посещений подтверждались факты несоответствия деятельности таких заведений Государственному стандарту стационарного ухода за лицами, потерявшими способность к самообслуживанию или не приобрели такую способность, утвержденному приказом Министерства социальной политики.

"Кроме того, большинство из них не внесены в Реестр поставщиков социальных услуг, что делает невозможным контроль за их деятельностью. Это также является основной причиной препятствованию осуществлению работниками Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека мониторинга соблюдения прав человека в таких заведениях", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен отметила, что неоднократно обращалась с соответствующими письмами к министру социальной политики и главам областных государственных администраций о необходимости обеспечения контроля за деятельностью указанных заведений в соответствии с действующим законодательством.

"Пока указанные проблемы не будут решены - не исключены повторения таких трагических событий и грубых нарушений прав человека и гражданина", - заключила Денисова.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента социальной защиты населения областной государственной администрации Юрий Шпарага уточнил, что частный дом престарелых, в котором произошел пожар, не был зарегистрирован как учреждение соцзащиты.

 

Теги: #дома_престарелых #омбудсмен
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