Экономика

11:58 03.02.2021

Более 60% проверенных домов престарелых не включены в Реестр поставщиков соцуслуг - Минрегион

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Более 60% проверенных домов престарелых не включены в Реестр поставщиков соцуслуг - Минрегион

Министерство развития громад и территорий (Минрегион) заявляет о проведении проверок 1205 домов престарелых, домов-интернатов и центров для алко- и наркозависимых по всей Украине.

"По состоянию на 2 февраля уже проверено 1205 социальных объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центров для алко- и наркозависимых. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. При этом 335 из 538 проверенных на данный момент домов престарелых не включены в Реестр поставщиков социальных услуг", - сообщила пресс-служба министерства

Отмечается, что по поручению Комиссии по расследованию причин возникновения пожара в Харькове, Министерство социальной политики вместе с Министерством юстиции Украины будет продолжат работу над упрощением порядка получения социальных услуг и правовым механизмом проверки субъектов хозяйствования, которые их предоставляют.

Работа правительственной комиссии и окончательные результаты проверок социальных объектов и выводы работы временного органа будут обнародованы 19 февраля.

Как сообщалось, 21 января днем в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Погибли 16 человек.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.

В тот же день были задержаны владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

22 января всем четверым было объявлено о подозрении.

23 января Киевский райсуд Харькова избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.

 

Теги: #дома_престарелых #реестр
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