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22:05 22.01.2021

Частные дома престарелых в Украине в большей мере находится в тени - Лазебная

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Частные дома престарелых в Украине в большей мере находится в тени - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что рынок предоставления социальных услуг по размещению людей пожилого возраста частными институциями в Украине в большей мере находится в тени.

"Хочу подтвердить, что рынок предоставления социальных услуг (по размещению людей пожилого возраста – ИФ) частными институциями в Украине нужен, но в большей мере он в тени. Его необходимо выводить на свет, необходима государственная поддержка и нам нужен в этом вопросе контроль", - сказала Лазебная в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Министр отметила, в 2020 году начал работать реестр организаций предоставляющих социальные услуги. В него вносится информация от коммунальных, государственных и частных учреждений.

По данным Минсоцполитики, на данный момент в данном реестре 91 коммунальное учреждение и 42 частных учреждения. Информацию о частных учреждениях подают государственные администрации.

"14 областных государственных администраций и Киев подали такую информацию, а все другие – нет. Выходит, что в 10 регионах Украины нет частных учреждений, которые предоставляют такие услуги. Я в это не верю", - добавила министр.

Что касается Харьковской области, то по данным Лазебной, на данный момент проверку проходит 118 таких учреждений (11 пансионатов, 30 хостелов, 20 домов для людей пожилого возраста), тогда как в реестре их лишь три.

В то же время, министр посетовала, что на сегодняшний день нет действенных механизмов контроля за данной сферой.

 

Теги: #дома_престарелых #ситуация
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