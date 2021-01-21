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11:42 21.01.2021

IТ-стартап Маркаровой выпустил первый релиз продукта

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IТ-стартап Маркаровой выпустил первый релиз продукта

IТ-стартап Archidata (Киев) экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой завершил тестирование собственного архивного программного обеспечения и выпустил первый релиз продукта.

"Наш программный продукт - это архив, который всегда с вами: доступ к документам в любом месте и в любое время; интеграция с любой вашей системой документооборота; качественный сквозной поиск. А главное - надежное упорядочение, хранение и управление вашими данными", - написала Маркарова в Facebook в четверг.

Маркарова была назначена и.о. министра финансов Украины 8 июня 2018 года после отставки Александра Данилюка. С 22 ноября 2018 года и до 4 марта 2020 года (день, когда Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины) занимала пост министра финансов. Была членом СНБО (с 31 мая 2019 до 13 марта 2020).

После отставки с поста министра основала Фонд развития рынка капитала и запустила стартап Archidata.

Archidata - украинская технологическая архивная компания, предоставляющая архивные услуги, услуги IТ-трансформации данных, а также услуги по проведению аудита документооборота.

Теги: #стартап #маркарова
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