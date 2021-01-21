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10:53 21.01.2021

Админматериалы на Немилостивого направлены в суд

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Админматериалы на Немилостивого направлены в суд

Киевские правоохранители направили в суд административные материалы, составленные на Виталия Немилостивого, которого Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг уволил с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Недавно поздно ночью на улице Жилянской экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения", - сказано в сообщении Патрульной полиции на странице в Facebook.

По информации правоохранителей, инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако он отказался.

Более того, водитель сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение.

"При рассмотрении административного дела за нарушение правил дорожного движения водитель подошел к патрульным, бросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должности, толкать патрульных и дергать за форменную одежду", - рассказали в полиции.

После этого патрульные применили к гражданину наручники. Инспекторы составили на него админматериалы: протокол по ч.1 ст.130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании.

"Админматериалы направлены в суд, который примет решение по этому делу. Фразы "я заместитель министра", "а вы знаете, кто мой дядя", "поговорите по телефону" и подобное никак не действуют на патрульную полицию", - подчеркнули в Патрульной полиции.

В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Facebook написал, что Немилостивый, "который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все-таки раскаялся и признал, что вёл себя неподобающе, нарушил правила дорожного движения - сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции".

Ранее Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Позже в Офисе президента Украины приветствовали решение Кабинета министров об увольнении Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и заявили, что также должна наступить предусмотренная законом ответственность за совершенные им деяния.

Как сообщалось на интернет-сайте "Обозреватель", Немилостивый был остановлен сотрудниками патрульной полиции, которые заподозрили его в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Судя по видеозаписи, сделанной нагрудной камерой полицейского, задержанный отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал поведение Немилостивого "неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа".

Теги: #немилостивый #суд #материалы
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