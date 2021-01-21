Страны ЕС могут закрыть границы для британских подданных - газета

Правительства стран Евросоюза могут ввести запрет на въезд на свои территории подданных Великобритании и прекратить с ней все пассажирские транспортные связи, сообщила газета The Times.

"Там, где государства-члены Евросоюза считают необходимым для защиты общественного здоровья, они могут свободно вводить временные запреты на перевозку пассажиров и въезд из (не входящих в ЕС - ИФ) стран с высоким уровнем распространения коронавируса", - говорится в предложении, с которым ознакомилось издание.

Это предложение, которое решительно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, в настоящее время находится на рассмотрении в ЕС и "почти наверняка будет согласовано", пишет газета.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 05:00 мск четверга число инфицированных COVID-19 в Великобритании с начала пандемии превысило 3,5 млн, число скончавшихся от связанной с коронавирусом заболеваний приближается к 93,5 тыс. При этом темпы роста числа заболевших и летальных исходов быстро растут. Так, за минувшие стуки в стане от коронавирусной инфекции скончались более 1,8 тыс. человек, заразились более 38 тыс.