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04:27 20.01.2021

На взятке в 140 тыс. грн задержан следователь полиции Донетчины и его сообщник

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На взятке в 140 тыс. грн задержан следователь полиции Донетчины и его сообщник

На взятке в 140 тыс. грн в Мариуполе задержаны правоохранитель и его сообщник, вымогавшие деньги за помощь в избежание уголовного наказания за ДТП повлекшее смерть, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"18 января 2021 во время получения взятки в сумме 140 тыс. грн у здания Управления уголовного розыска ГУ ЧП Донецкой области в г.Мариуполе следователь и его сообщник задержаны на основании ст. 208 УПК Украины. Сумма неправомерной выгоды изъята", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

По предварительной информации, 28-летний следователь совместно с посредником - бывшим работником полиции требовали и получили неправомерную выгоду от местного жителя. В ГБР уточнили, что за деньги правоохранители обещали помочь лицу избежать уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Теги: #взятка #полицейский
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