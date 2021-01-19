События

14:04 19.01.2021

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

3 мин читать
ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило судье Конституционного суда Украины и его главе Александру Тупицкому о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

"Более того, глава КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место. Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его главы, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанны с его участием в уголовном производстве", - подчеркнули в Бюро.

Кроме того, в ГБР добавили, что следователи с соблюдением требований законодательства Украины предпринимают меры по обеспечению выполнения указа президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020. Согласно ему, глава КС в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи Конституционного суда и его главы и находиться в помещении данного суда.

"Иным образом, чем путем отстранения от должности судьи КС и одновременно его главы, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей по этому уголовному производству - сотрудников КСУ, препятствованию предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное", - подытожили в ГБР.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

 

Теги: #гбр #тупицкий #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 19.01.2021
Управление госохраны о ситуации с Тупицким: военнослужащие УГО действуют в рамках закона

Управление госохраны о ситуации с Тупицким: военнослужащие УГО действуют в рамках закона

11:36 19.01.2021
ГБР задержало экс-помощника нардепа, пытавшегося получить $200 тыс. за якобы помощь в трудоустройстве в ОПУ

ГБР задержало экс-помощника нардепа, пытавшегося получить $200 тыс. за якобы помощь в трудоустройстве в ОПУ

11:25 19.01.2021
КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

02:46 19.01.2021
СБУ объявила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево за взимание "налогов"

СБУ объявила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево за взимание "налогов"

14:45 16.01.2021
Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан с поличным

Первый замдиректора Нацагентства по аккредитации Украины задержан с поличным

19:17 13.01.2021
Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

17:51 13.01.2021
Тупицкий не исключает, что по прилету в Киев ему вручат подозрение

Тупицкий не исключает, что по прилету в Киев ему вручат подозрение

11:44 12.01.2021
Глава КС находится в отпуске в ОАЭ, проживает в отеле, а не на королевской вилле - сайт суда

Глава КС находится в отпуске в ОАЭ, проживает в отеле, а не на королевской вилле - сайт суда

22:30 06.01.2021
Тупицкий улетел на отдых в Дубаи - Лещенко

Тупицкий улетел на отдых в Дубаи - Лещенко

11:06 06.01.2021
ГБР сообщило экс-чиновнику ВСУ о подозрении в 3 млн грн убытков при строительстве казарм

ГБР сообщило экс-чиновнику ВСУ о подозрении в 3 млн грн убытков при строительстве казарм

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

В Украине за сутки 3939  новых инфицированных COVID-19, выздоровело 15 052 человек

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ предотвратила семь терактов в 2020 году

В Днепропетровской области горит церковь

Председатель ОБСЕ: диалог между белорусской оппозицией и существующим режимом пока невозможен

Glovo запустил третью "облачную кухню" в Киеве и первую - в Днепре

В Харькове из-за аварии на водопроводе залило станцию метро, график движения поездов не изменился

Председатель ОБСЕ пообещала отслеживать ситуацию с размещением наблюдателей СММ в Украине

Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского дела из-за уклонения от уплаты налогов и легализации доходов - ЦПК

Кулеба и Линде договорились работать над эффективным взаимодействием ЕС и Украины в вопросах борьбы с Covid-19

Швеция в свое председательствование в ОБСЕ продолжит усилия для урегулирования ситуации на Донбассе – Линде

Председательство Швеции в ОСБЕ будет значимым в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА