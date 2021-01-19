Председатель ОБСЕ прибыла в Украину с двухдневным визитом

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Украину с двухдневным визитом, сообщило посольство Швеции в Украине.

"Добро пожаловать в Украину, Анн Линде! Мы очень рады, что ваша первая поездка в качестве председателя ОБСЕ - в Украину", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник вечером.

В свою очередь Линде отметила, что кризис в Украине и вокруг нее занимает важное место в повестке дня.

"Посещаю Украину в роли действующего председателя ОБСЕ. Кризис в Украине и вокруг нее остается нерешенным и занимает важное место в нашей повестке дня. Мы будем стремиться к мирному урегулированию, не в последнюю очередь для облегчения положения мирных жителей, проживающих в районах, затронутых конфликтом", - написала она в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщалось, Линде будет находиться в Украине с рабочим визитом 19-20 января, в частности, вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.