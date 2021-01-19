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09:32 19.01.2021

Порошенко представил программу по противодействию COVID-19 в Украине

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Порошенко представил программу по противодействию COVID-19 в Украине

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко представил программу действий по противодействию заболеванию коронавирусной инфекции COVID-19.

"У "Европейской солидарности" абсолютно конкретная программа действий. Во-первых, полное тестирование и качественная диагностика. Словакия, например, сегодня начала вторую волну общенационального тестирования. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое - обязательная вакцинация здоровых", - цитирует Порошенко пресс-служба политсилы.

Политик убежден, что сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса.

"Страна вернется к нормальной жизни. Итак, вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год", - подчеркнул Порошенко.

Также, по его словам, фракции "Евросолидарности" в областных и городских советах будут требовать выделения денежных средств на закупки вакцин.

По мнению политика, экономическая ситуация в Украине в долгосрочной перспективе зависит от массовой вакцинации.

"От этого зависит, выживет ли значительная часть мелкого бизнеса - кафе, рестораны, туристическая отрасль, потому что это миллионы рабочих мест. Как будет чувствовать себя сфера культуры - концертная деятельность, театры. Спортивные учреждения. Как быстро их работники вернутся к нормальной жизни. Предлагаемый нами план из четырех пунктов позволяет практиковать точечные адресные карантинные ограничения вместо тотального локдауна", - резюмировал Порошенко.

Теги: #порошенко #covid_19 #программа
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