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19:22 18.01.2021

В Португалии зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса - 167 смертей

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В Португалии зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса - 167 смертей

В Португалии за последние сутки умерло рекордно высокое число людей, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник канал RTP.

За последние 24 часа в Португалии скончались 167 человек, а с начала пандемии - уже более 9 тыс. человек. Кроме того, сейчас в реанимационных отделениях лежат 664 пациента с коронавирусом.

На минувших выходных сообщалось, что больницы в Португалии в скором времени могут в ближайшее время столкнуться с нехваткой мест для людей, заразившихся коронавирусом COVID-19.

Также за последние сутки в стране выявили более 6,7 новых случаев заражения. Всего в стране, где проживают 10 млн человек, с начала пандемии зарегистрировали более 556,5 тыс. зараженных.

Теги: #коронавирус #португалия
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