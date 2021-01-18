Конгрессмен-демократ призывает отстранить Трампа от получения ежедневных брифингов по разведке

Вашингтон. 18 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Палаты представителей по разведке Адам Шифф считает, что действующий президент Дональд Трамп должен быть немедленно отстранен от ежедневных брифингов разведки.

"Нет никаких обстоятельств, при которых этот президент должен получить еще один брифинг разведки, ни сейчас, ни в будущем. Я не думаю, что ему можно доверять сейчас, и в будущем, конечно, ему нельзя доверять", - заявил Шифф в эфире телеканала CBS.

По его мнению, союзники США скрывали информацию от администрации Трампа, потому что "они не доверяли президенту".

Ранее Сьюзан Гордон, бывший первый заместитель директора Национальной разведки Трампа, в своей статье в Washington Post, сообщила, что Трамп не должен быть проинформирован о разведке после 20 января.

"С помощью этого простого акта, который является исключительно прерогативой нового президента, Джо Байден может смягчить один аспект потенциального риска национальной безопасности, создаваемого Дональдом Трампом, частным лицом", - написала Гордон.

Тем временем Рон Клейн, новый глава администрации Байдена, заявил, что новая администрация сначала выслушает "наших специалистов по разведке" и их рекомендации, прежде чем принимать решение по этому вопросу.

"Мы, безусловно, будем искать рекомендации от профессионалов разведки в администрации Байдена", - сказал Клейн в эфире телеканала CNN.

Бывшие президенты, как правило, получают регулярные брифинги разведки и доступ к секретной информации после того, как они покидают свой пост.