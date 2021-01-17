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15:14 17.01.2021

Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси превысило 225 тысяч

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Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси превысило 225 тысяч

В Беларуси по состоянию на 17 января зарегистрировано 225 тыс. 461 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1924 случая против 1933 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией (на 16 января - 1 тыс. 573 пациента) с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве сообщили, что с начала эпидемии выздоровели 209 тыс. 208 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 января - 206 тыс. 676 пациентов). Суточный показатель составил 2 тыс. 532 пациента.

За минувшие сутки выполнено 21 тыс. 050 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 259 тыс. 914 тестов.

Теги: #коронавирус #беларусь
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