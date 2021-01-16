События

19:35 16.01.2021

Спасатели нашли и доставили в больницу потерявшегося в горах туриста – ГСЧС

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Спасатели нашли и доставили в больницу потерявшегося в горах туриста – ГСЧС

В Закарпатской области спасатели завершили операцию по поиску и спасению заблудившегося в горах туриста, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Операция по поиску и спасению 25-летнего львовянина, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе г. Поп Иван Мараморошский – завершена. Сейчас спасенный проходит обследование в Раховской районной больницы, куда его транспортировали спасатели", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что всего к поисково-спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

 

Теги: #турист #горы #поиск
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