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16:42 15.01.2021

Российские наемники продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе –Госпогранслужба

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Российские наемники продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе –Госпогранслужба

Российские наемники оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

"Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридору", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу

Отмечается, что в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию - 2615 человек, на контролируемую территорию - 2730 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 16 транспортных средств направились в сторону временно оккупированной территории Донбасса.

В то же время, 63 человека и 12 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 5 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Также пограничники обнаружили трех граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам.

Теги: #госпогранслужба #кпвв #донбасс
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