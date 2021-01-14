Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела российских наемников был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

"Сегодня, 14 января, около 18.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ТКГ в четверг вечером.

Согласно информации, Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.