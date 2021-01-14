События

19:56 14.01.2021

Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

1 мин читать
Боец ВСУ ранен возле Гнутово при обстреле противником украинских позиций – ТКГ

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела российских наемников был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

"Сегодня, 14 января, около 18.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ТКГ в четверг вечером.

Согласно информации, Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

Теги: #всу #потери #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 14.01.2021
Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

Нацсовет разрешил НОТУ увеличить мощность части передатчиков на территориях с особым режимом вещания

03:39 14.01.2021
В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей

В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей

08:28 13.01.2021
На Донбассе ремонтники ликвидировали повреждение порывов на водопроводе "Горловка-Торецк"

На Донбассе ремонтники ликвидировали повреждение порывов на водопроводе "Горловка-Торецк"

17:46 12.01.2021
Российские наемники 8 раз нарушили тишину на Донбассе с начала суток, потерь нет - штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили тишину на Донбассе с начала суток, потерь нет - штаб ООС

16:01 12.01.2021
Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе старшего солдата Андриенко

Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе старшего солдата Андриенко

10:43 12.01.2021
В ВСУ за сутки выявлены 59 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 59 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

10:35 12.01.2021
Кулеба: В ближайшие дни увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу

Кулеба: В ближайшие дни увидим, какой будет динамика дальнейшего процесса по Донбассу

20:11 11.01.2021
Руководителя Военной прокуратуры Запорожского гарнизона поймали на взятке - Венедиктова

Руководителя Военной прокуратуры Запорожского гарнизона поймали на взятке - Венедиктова

17:00 11.01.2021
В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб военнослужащий ВСУ

10:31 11.01.2021
В ВСУ за сутки шесть человек заболели COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки шесть человек заболели COVID-19 – командование Медсил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ ЗАЯВЛЯЕТ О КОНСТРУКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ С МВФ ПО ЦЕНЕ НА ГАЗ

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Минздрав не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января – Ляшко

Украина не вмешивалась во внутренние дела США, а уличенные в этом отдельные лица понесут ответственность - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Мезенцева выступает за проведение аудита активности членов украинской делегации в ПАСЕ и обоснование их очного участия в сессиях Ассамблеи

В импортируемых из Польши в Украину куриных крылышках выявили сальмонеллу - Госпродпотребслужба

В России выставили на торги шокировавшую людей "Аленку"

В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП – Патрульная полиция

Комендантский час вводится во всей Франции минимум на 15 дней - премьер

Великобритания с пятницы прекращает авиасообщение со всей Южной Америкой и рядом других стран

На Харьковщине в результате ДТП погибли две женщины, и пострадала беременная россиянка – полиция

В капитолиях штатов США усиливают охрану из-за вероятных протестов в преддверии инаугурации Байдена

На Харьковщине экс-начальник сектора патрульной полиции подозревается в систематическом взяточничестве – прокуратура

Эстония планирует к маю начать всеобщую вакцинацию населения от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА