Минреинтеграции: приговор суда в РФ по "Белогорской группе Хизб ут-Тахрир" - дискриминация и преследование по национальному и религиозному признакам

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляют, что незаконный приговор крымским татарам – фигурантам так называемого белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" - является дискриминацией и преследованием по национальному и религиозному признакам.

"Южный Окружной военный суд РФ вынес очередной приговор крымскотатарским активистам так называемой "белогорской группы" в деле "Хизб ут-Тахрир" по сфабрикованным обвинениям в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти". Приговор оккупантов - почти 50 лет заключения на трех политзаключенных: 59-летнего Энвера Омерова незаконно приговорили к 18 годам колонии строгого режима, его сына - Ризу Омерова - к 13 годам, а известного активиста Айдера Джеппарова - к 17 годам колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба министерства.

Так, в Минреинтеграции подчеркивают, что Украина не признает "российского судилища над невиновными людьми, которых Кремль обвиняет в терроризме".

"Мы требуем отмены этого ничтожного решения и немедленного освобождения наших граждан... Мы продолжаем фиксировать преступления РФ. Имея незаконный приговор, устанавливаем судей и причастных к этим незаконным действиям. Вскоре будет сформирован соответствующий список лиц для наложения санкций со стороны Украины, а также обращение к нашим международным партнерам с соответствующей просьбой относительно аналогичного применения санкций против упомянутых лиц", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Южного окружного военного суда РФ от 12 января об осуждении граждан Украины Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова в деле т.н. "Белогорской группы Хизб ут-Тахрир" по обвинениям в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти".