В Виннице произошел взрыв на территории детского сада – СМИ

В Виннице в понедельник днем на территории детского сада на Бульваре Свободы произошел взрыв, на месте работают правоохранители, сообщает местное издание "Винница.info".

По данным интернет-ресурса, взрыв произошел около 12:20 на территории детского сада №7. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели.

Позже в ГУ Национальной полиции в Винницкой области редакции "Винница.info" сообщили, что повреждения получили трое детей. Затем на месте происшествия стало известно, что незначительный ожог получила только один ребенок. Ее госпитализировали.

По словам воспитательницы детсада, как сообщает СМИ, повреждена была только верхняя одежда детей, а взрывчатка была самодельной.