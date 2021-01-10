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11:22 10.01.2021

Эрдоган приветствовал возвращение украинских моряков из Ливии, пообещал Зеленскому помощь в дальнейшем

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Эрдоган приветствовал возвращение украинских моряков из Ливии, пообещал Зеленскому помощь в дальнейшем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал вовзращение домой четырех украинских моряков, удерживаемых в Ливии, и пообещал, что Украина и Турция продолжат сотрудничать в подобных вопросах.

"Мой драгоценный друг Владимир Зеленский, мы рады, что украинские моряки вернулись домой живыми и невредимыми. Вместе мы продолжим бороться за всех наших друзей, за всех наших братьев и сестер в любой точке мира", - написал Эрдоган в своем аккаунте в Твиттере в ответ на твит президента Украины Владимира Зеленского.

7 января пресс-служба президента Украины сообщила, что на родину возвращаются члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года: моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка.

Четверых украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам заключения. Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Украины приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что, наконец, они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких. Также Зеленский в соцсети отдельно выразил благодарность Эрдогану за помощь в эвакуации украинских моряков.

 

Теги: #помощь #турция #украина #эрдоган
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