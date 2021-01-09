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13:10 09.01.2021

Сотрудники "Вода Донбасса" приступили к обследованию участка водопровода "Горловка-Торецк"

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Сотрудники "Вода Донбасса" приступили к обследованию участка водопровода "Горловка-Торецк"

Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" в субботу, 9 января, приступили к обследованию поврежденного водопровода "Горловка-Торецк", сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

"Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" приступили к обследованию участка водопровода "Горловка-Торецк", из-за порывов на котором с 4 января прекращено водоснабжение населения г.Торецк и 4 населенных пунктов Торецкого городского совета (всего 37923 человека)", - сказано в сообщении на сайте ОГА.

Отмечается, что в 11:10 сотрудники "Вода Донбасса" в сопровождении пиротехнического расчета ГСЧС Украины, представителей ОБСЕ и СЦКК приступили к работе за пределами пгт Пивденное.

К работам привлечен 31 человек и 8 единиц техники.

Как сообщалось, 8 января специалистам КП "Компания "Вода Донбасса" не удалось выполнить ремонтные работы на водоводе "Горловка – Торецк", так как дважды был нарушен режим "тишины" (в том числе с применением гранатомета) со стороны российских наемников.

4 января было временно прекращено водоснабжение 5 городов Донецкой области (г.Торецк, г.Железное, пгт.Пивничное, пгт. Пивденное и частично пгт Щербиновка, около 38 тыс. жителей) из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм.

 

Теги: #вода #донбасс #участок
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