Конгрессмены-демократы работают над ускоренным объявлением импичмента Трампу

Члены конгресса США от Демократической партии готовятся к проведению ускоренной процедуры объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу, вопрос о его отстранении от власти может быть вынесен на голосование на следующей неделе, передает CNN.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уже обсудила этот вопрос со своей командой, и почти все участники совещания высказались за попытку импичмента. Некоторые демократы, тем не менее, выразили несогласие с такими планами, предупредив, что часть электората в их избирательных округах может посчитать, что подобный план - чрезмерно жесткий.

Ожидается, что позже в пятницу демократы из палаты представителей проведут в полном составе обсуждение темы импичмента.

Согласно поддерживаемому Пелоси плану, в данному случае голосование по вопросу импичмента можно провести по специальной "быстрой" схеме - без проведения расследования и без обсуждения. Это мотивируется тем, что конгрессмены и так прекрасно понимают, по какой причине предлагается отстранить Трампа от власти.

CNN подчеркивает, что в сенате без поддержки существенной части республиканцев предложение об импичменте не пройдет. Пока что подавляющее большинство конгрессменов от республиканской партии выступает против импичмента Трампу.

Кроме того, лидер большинства в сенате Митч Макконнелл может отказаться рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке. В таком случае в сенате попросту не успеют организовать голосование до 20 января, когда к власти придет следующая американская администрация.

Демократы в конгрессе призывают вице-президента США Майка Пенса, воспользовавшись одной из поправок к конституции, отстранить Трампа от власти. Такое возможно, если вице-президент и наибольшая часть высокопоставленных членов администрации США приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции. Пенс пока никак не отреагировал на подобные призывы.

Если Пенс не согласится отстранять Трампа, конгрессмены от Демократической партии грозят начать процедуру объявления импичмента.

Демократы обвиняют Трампа в том, что во время выступления перед демократами он де-факто подстрекал их к агрессивным действиям. В итоге группа сторонников президента США ранее на этой неделе прорвалась в здание конгресса, на несколько часов парализовав его работу.