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20:00 07.01.2021

Кабмин Украины опубликовал постановление о послаблении в торговле в ужесточенный карантин

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Кабмин Украины опубликовал постановление о послаблении в торговле в ужесточенный карантин

Кабинет министров Украины внес в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" изменения послабляющие торговлю.

Соответствующее постановление  от 5 января 2021 года №9 опубликовано на сайте правительства в четверг вечером.

В частности, согласно постановлению, правительство разрешило продажу бытовой химии, периодической прессы, сбор и заготовку отходов.

Помимо того, разрешена торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами.

"Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", – сказано в постановлении.

Теги: #карантин #торговля #послабление
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