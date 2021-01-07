Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Moderna против COVID-19 в ЕС

Европейская комиссия в среду одобрила коммерческое использование американской вакцины Moderna против коронавирусной инфекции COVID-19 в Евросоюзе.

"Мы только что разрешили вторую вакцину против COVID-19! Следуя рекомендации Европейского агентства лекарственных средств, мы предоставили разрешение на продажу вакцины Moderna во всех странах ЕС", - сообщается в твиттере Еврокомиссии.

Ранее в среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало применение американской вакцины Moderna для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Евросоюзе.

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить выпуск на рынок вакцины Moderna для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет", - говорилось в сообщении, опубликованном в твиттере агентства.

Масштабное клиническое исследование показало эффективность вакцины Moderna в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией людей от 18 лет, в испытаниях вакцины приняли участие около 30 тыс. человек. В ходе испытаний препарат продемонстрировал эффективность 94,1%, сообщило EMA.

"EMA оценило вакцину Moderna как безопасную и эффективную. Сейчас мы полным ходом работаем над тем, чтобы утвердить ее и сделать доступной в ЕС", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твиттере.

В последовавшем за утверждением разрешения на вакцину Moderna коммюнике Европейской комиссии сказано, что на основании положительного заключения EMA комиссия проверила все элементы, подтверждающие разрешение на ее коммерческое использование, и проконсультировалась с государствами-членами ЕС перед тем, как принять свое решение.

"С вакциной Moderna, теперь уже второй разрешенной в ЕС, мы будем иметь 160 млн дополнительных доз. И еще поступят другие вакцины. Европа обеспечила до двух миллиардов доз потенциальных вакцин против COVID-19. У нас больше, чем достаточно, безопасных и эффективных вакцин, чтобы защитить всех европейцев", - приводятся в сообщении Еврокомиссии слова фон дер Ляйен.

В документе говорится, что Moderna, с которой Еврокомиссия подписала контракт 25 ноября 2020 года, поставит 160 млн доз с первого по третий квартал нынешнего года. Эта партия добавится к 300 млн доз вакцины, распределяемой BioNTech/Pfizer, которая первой получила разрешение в ЕС 21 декабря 2020 года.

Член Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис отметила, что с учетом нарастающей скорости поставок 460 млн доз двух разрешенных вакцин и ожидаемого поступления других важно, чтобы вакцинация в государствах-членах ЕС следовала этому темпу.

"Наши усилия не прекратятся до тех пор, пока не будет достаточно вакцин для всех в ЕС", - сказала еврокомиссар.