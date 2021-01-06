Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины вблизи Водяного и Опытного – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад, наблюдалась тишина. Лишь вблизи двух населенных пунктов было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Также вблизи Опытного противник совершил несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - добавили в штабе ООС.