В Украине в 2021 году будет создано Агентство оборонных технологий - Уруский

Создание Агентства оборонных технологий планируется в 2021 году, сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский во время визита в объединение производителей вооружения и военной техники "Лига оборонных предприятий Украины" в среду.

По словам министра, такое агентство будет способствовать созданию перспективных образцов вооруженной военной техники (ВВТ).

Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Минстратпром в перспективе объединится с "Лигой оборонных предприятий Украины" с целью создания условий как для государственных, так и частных компаний.

К настоящему времени, сообщил Уруский, на особенном контроле правительства находится имплементация закона "Об оборонных закупках". Планируется, что уже в январе могут принять документы, чтобы он заработал. Кроме того, завершена подготовка "Стратегии развития ОПК", сообщили в пресс-службе Минстратпрома.