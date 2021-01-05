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16:51 05.01.2021

Посольство рекомендует украинцам избегать мест скопления людей в Вашингтоне

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Посольство рекомендует украинцам избегать мест скопления людей в Вашингтоне

Посольство Украины в США рекомендовало гражданам Украины избегать мест массового скопления людей в Вашингтоне из-за протестов.

"В связи с протестами 5-6 января в г.Вашингтон, округ Колумбия, посольство рекомендует украинским гражданам избегать мест массового скопления людей и отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации. "Горячая линия" +1 (202) 322 2616, consul_us@mfa.gov.ua", - сообщило посольство в Twitter во вторник.

 

 

Теги: #вашингтон #украинцы #протесты
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