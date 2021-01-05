Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

Российские наемники не нарушали режим тишины на востоке Украины с начала суток вторника, боевых потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - сообщила спикер Минобороны Юлия Шевченко в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ на период празднования новогодних и рождественских праздников ограничило интенсивность мероприятий боевой подготовки подразделений наемников на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"Вместе с тем, в этот период в отдельных подразделениях первого и второго армейских корпусов проводятся занятия по вождению боевых машин, огневой подготовки, в том числе запуски ракет из противотанковых ракетных комплексов, тренировки по управлению огнем очередных артиллерийских и минометных расчетов. В то же время передовые подразделения оккупантов находятся в усиленном режиме несения службы", - рассказали в ГУР.