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Омелян: За 2020 Украина закупила почти 400 троллейбусов и трамваев, есть необходимость в господдержке отечественного производителя

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Омелян: За 2020 Украина закупила почти 400 троллейбусов и трамваев, есть необходимость в господдержке отечественного производителя

За 2020 год Украина закупила почти 400 троллейбусов и трамваев для обновления городского общественного транспорта, часть из них бывшего в употреблении. Для полной замены парков электрического муниципального транспорта новой отечественной техникой необходима господдержка для украинского производителя, считает экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"За прошлый год в систему городского общественного транспорта Украины поступило: 337 троллейбусов и 49 трамваев, из которых 40 - вагоны, которые уже были в использовании", – написал Омелян на своей странице в Фейсбук в ночь на вторник, со ссылкой на AllTransUA.

По его словам, 82% новых троллейбусов было приобретено на средства международных финансовых организаций (преимущественно кредитные линии ЕБРР и ЕИБ, которые были запущены в 2015 году для модернизации электрического муниципального транспорта).

За счет городских бюджетов через систему ПроЗорро было приобретено 34 новых троллейбуса. Также, в столицу поступили 2 новых трамвая польского производителя Pesa.

Экс-министр подчеркнул, что 70% троллейбусов на украинском рынке изготовлены в Беларуси, либо с использованием белорусских машинокомплектов. "Приобретение применяемых троллейбусов не слишком оживленное. 5 таких машин из Германии и Нидерландов закупило Запорожье", – добавил Омелян.

Также он отметил, что "несколько лучше ситуация с трамваями. Городские власти Днепра закупили 35 бывших в употреблении вагонов из Германии".

При этом Омелян подчеркнул, что отечественные производители троллейбусов Электрон и Эталон поставляли свою продукцию только во Львов (Электрон) и Чернигов (Эталон).

Броварской производитель "Политехносервис", который пока выпускает троллейбусы на базе белорусских кузовов МАЗ-203, в 2020 году кроме Винницы начал поставлять троллейбусы в Харьков.

Украинский производитель трамваев "Татра-Юг" отгрузил 7 трамвайных вагонов в Египет, завершив выполнение заказа на 15 вагонов.

"Неутешительная ситуация с трамвайным движением в Житомире. Городские власти планируют провести демонтаж последней трамвайной линии в городе", – написал Омелян.

Он также отметил улучшение ситуации на рынке троллейбусов в 2020 году, чем в 2011 году, когда перед проведением Евро-2012 города активно закупались новые машины.

"Трамвайный рынок пока оживление не испытывает. Замена устаревшего подвижного состава во всех городах страны - серьезный вызов и власть без поддержки государства решить его не в состоянии", – проинформировал экс-чиновник.

Омелян считает, что для того, чтобы украинские города могли в течение следующих 5-10 лет заменить 20 тыс. троллейбусов и купить около 10 тыс. трамваев нужно: разработать план финансовой помощи городским бюджетам в виде длинной и дешевой кредитной линии, лизинга или государственной программы; помочь украинским предприятиям при поддержке мировых производителей развернуть полноценное производство муниципальной техники.

"В Украине есть все необходимое для того, чтобы нашими городами ездил современный электрический общественный транспорт. Нужно только, чтобы для государства в приоритете было развитие отечественного производства, а не создание красивых и пустых телевизионных картинок", – написал Омелян.

По его мнению, в связи с тем, что "львиная доля" обновления украинского муниципального транспорта происходит за счет лизинговых программ, именно сейчас "государство должно стать лидером, создать мощное производство и новые рабочие места, предложить лучшее финансирование для отечественного производителя".

"Иначе, через несколько лет, мы остановимся в пробках и задохнемся в городах от выбросов транспорта", – подытожил Омелян.

 

Теги: #транспорт #город #обновление
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