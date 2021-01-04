КС 5 января может рассмотреть указа президента об отстранении Тупицкого – нардеп Совгиря

Конституционный суд Украины (КС) планирует 5 января провести собрание для рассмотрения вопроса относительно указа президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого, сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"По имеющейся информации, на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда, на котором будут рассматриваться вопросы указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 № 607/2020 (об отстранении Тупицкого А.Н. от должности судьи Конституционного суда сроком на 2 месяца)", – написала депутат на совей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Вместе с тем она подчеркнула, что Конституционный суд не обладает полномочиями по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов (в том числе указов президента Украины), в частности и на собрании судей или на специальных пленарных заседаниях.

"Вопрос о конституционности этого указа президента может быть рассмотрен Конституционным судом исключительно в случае подачи в Суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины". Решение о конституционности любого акта, в том числе и указа президента, может быть принято только на пленарном заседании", – уточнила Совгиря.

Также она обратила внимание, что принятие Конституционным судом любого решения относительно неконституционности указа президента без соблюдения порядка, предусмотренного законом и в интересах одного из самых судей КС, может содержать состав преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

"Поскольку указ президента Украины действует, а не признавался в установленном порядке незаконным или неконституционным, в соответствии с частью 3 статьи 106 Конституции Украины он является обязательным к исполнению на территории Украины. Таким образом, на собрании судей или специальном пленарном заседании Конституционного суда может быть решен вопрос исключительно о дальнейшей организации работы суда с учетом отстранения судьи Тупицкого А.Н. от должности судьи Конституционного суда", – добавила Совгиря.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель президента в КС сообщил, что отстраняя главу Конституционного суда Тупицкого от должностных обязанностей, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

В КС в ответ на обнародование указа заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС. Также был обнародован комментарий, согласно которому Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины. Также отмечается, что положения ч. 3 ст. 154 УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС и являются неприменимыми по отношению к ним.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах. В то же время он не предоставил документы об уважительности причин неявки.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Источник: https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3545334575583710