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11:40 31.12.2020

Микитась и его защита не явились на заседание по избранию меры пресечения 31 декабря

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Микитась и его защита не явились на заседание по избранию меры пресечения 31 декабря

Экс-глава компании "Укрбуд", экс-нардеп Максим Микитась и его адвокаты не явились в четверг на заседание по избранию ему меры пресечения в виде ареста по делу о заказе похищения столичного адвоката.

Как следует из трансляции заседания на YouTube-канале "Cудова влада", ранее заявленный отвод следственному судье удовлетворен не был, однако на заседание по существу ходатайства ни Микитась, ни его защита не явились. Представители обвинения заявили ходатайство о принудительной доставке в суд Микитася, также попросили суд обязать защиту явиться на заседание.

В настоящее время суд находится в совещательной комнате по рассмотрению этого ходатайства.

 

Теги: #суд #микитась
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