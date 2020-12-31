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09:25 31.12.2020

Шабунин: Взрывное устройство под дверями моей мамы адресовано мне, с целью запугивания

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Шабунин: Взрывное устройство под дверями моей мамы адресовано мне, с целью запугивания

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что его маме подложили взрывное устройство под дверь, чтобы запугать его.

"Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", –написал Шабунин на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Активист отметил, что правоохранительная система не может обеспечить "уже даже не справедливость - элементарную безопасность своих граждан".

"Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности", – написал активист.

Шабунин уверен, что правоохранительная, судебная системы и политика безопасности "деградируют/продаются с пугающей скоростью".

Он также считает, что такое преступление стало возможным из-за несостоятельности руководства государства достойно ответить в сотнях предыдущих нападений.

"Или мы, украинцы, восстановим государственные институты, или перестанем существовать как страна. Я убежден, что мы восстановим", - отметил активист

Как сообщалось, 30 декабря у квартиры матери Шабунина в городе Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство, которое состоит из двух гранат и черной коробки.

23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома, обошлось без пострадавших.

Источник: https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10157918674019537

Теги: #взрывное_устройство #шабунин
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