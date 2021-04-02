"Укравтодор" требует от Шабунина обнародовать реальные факты коррупции на строительстве Полтавской трассы либо извиниться



Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") считает обвинения в коррупции во время строительства Полтавской трассы в рамках президентской программы "Большое строительство" со стороны главы правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина необоснованными.



Как отмечается в заявлении "Укравтодора", ничем необоснованные заявления о так называемых "откатах" на рынке, а также безосновательные обвинения в коррупции, появляются вследствие непрофессиональной аналитики тех, кто эти заявления распространяет.

В частности, в своем ответе команда "Укравтодора" опровергает слова Шабунина о коррупционной марже на ремонте Полтавской трассы (оплаченном из Фонда противодействия COVID-19), которая якобы составляет 20%.



В "Укравтодоре" подчеркнули, что восьмидесятикилометровый участок дороги М-03 Киев - Харьков - Должанский был реализован в рамках сотрудничества со Всемирным банком, соответственно, определение подрядчика на открытых торгах происходило по правилам международной организации, ориентированным на предупреждение коррупционных рисков.



"Закупки по правилам МФО - это то, к чему стремится "Укравтодор" на украинском дорожном рынке. Разговоры о коррупции здесь должны подкрепляться реальными фактами и доказательствами", - заявили в госагентстве автодорог.



"В течение 2020 года ни разу не говорилось о том, что не хватает средств на конкретные антиковидные мероприятия. Обращаемся к Виталию Шабунину с требованием либо привести реальные факты коррупции, и тогда мы готовы со своей стороны максимально содействовать в расследовании подобных случаев - либо извиниться за необоснованные обвинения", - заявили в "Укравтодоре".