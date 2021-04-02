"Укравтодор" требует от Шабунина обнародовать реальные факты коррупции на строительстве Полтавской трассы либо извиниться
"Укравтодор" требует от Шабунина обнародовать реальные факты коррупции на строительстве Полтавской трассы либо извиниться
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") считает обвинения в коррупции во время строительства Полтавской трассы в рамках президентской программы "Большое строительство" со стороны главы правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина необоснованными.
Как отмечается в заявлении "Укравтодора", ничем необоснованные заявления о так называемых "откатах" на рынке, а также безосновательные обвинения в коррупции, появляются вследствие непрофессиональной аналитики тех, кто эти заявления распространяет.
В частности, в своем ответе команда "Укравтодора" опровергает слова Шабунина о коррупционной марже на ремонте Полтавской трассы (оплаченном из Фонда противодействия COVID-19), которая якобы составляет 20%.
В "Укравтодоре" подчеркнули, что восьмидесятикилометровый участок дороги М-03 Киев - Харьков - Должанский был реализован в рамках сотрудничества со Всемирным банком, соответственно, определение подрядчика на открытых торгах происходило по правилам международной организации, ориентированным на предупреждение коррупционных рисков.
"Закупки по правилам МФО - это то, к чему стремится "Укравтодор" на украинском дорожном рынке. Разговоры о коррупции здесь должны подкрепляться реальными фактами и доказательствами", - заявили в госагентстве автодорог.
"В течение 2020 года ни разу не говорилось о том, что не хватает средств на конкретные антиковидные мероприятия. Обращаемся к Виталию Шабунину с требованием либо привести реальные факты коррупции, и тогда мы готовы со своей стороны максимально содействовать в расследовании подобных случаев - либо извиниться за необоснованные обвинения", - заявили в "Укравтодоре".