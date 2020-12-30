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13:20 30.12.2020

Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса, но без конкретики

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Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса, но без конкретики

Харьковский горсовет на внеочередной сессии в среду проголосовал за увековечивание памяти городского головы Геннадия Кернеса.

"Почтить память Кернеса Геннадия Адольфовича и принять меры по увековечиванию его памяти, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в проекте решения, за который проголосовали 64 депутата, против - 8.

Документ также поручает исполнительным органам Харьковского горсовета обеспечить подготовку необходимых распорядительных документов для увековечивания памяти Кернеса.

В ходе обсуждения депутат Денис Невядомский (ОПЗЖ) обратил внимание на отсутствие конкретики в решении.

"Хотелось бы больше конкретики, хотелось бы понимать, каким образом мы будем увековечивать память... Мы не против увековечивания, но к этому вопросу нужно подойти более ответственно, чтобы это не походило на сектантство", - сказал Невядомский.

Секретарь горсовета Игорь Терехов ответил, что принятие решения позволит юрдепартаменту начать подготовку изменений в положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Харькова", которое сейчас не предусматривает возможности присвоения этого звания посмертно.

Как сообщалось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

21 декабря секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что Кернесу надо присвоить звание почетного гражданина Харькова, установить ему памятник и назвать его именем станцию метро, а также проспект или улицу.

Теги: #память #кернес
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